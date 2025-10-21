Micul club din Mjallby, un cătun din sudul Suediei cu puţin mai mult de o mie de locuitori, a câştigat luni campionatul naţional de fotbal (Allsvenskan), pentru prima oară în istoria sa, cu trei etape înainte de finalul sezonului, informează AFP.

Fondat în 1939, Mjallby AIF, al cărui motto este "Să faci imposibilul posibil'', s-a impus luni în deplasare, cu scorul de 2-0, în faţa formaţiei IFK Goteborg, prin golurile marcate în prima repriză de Jacob Bergstrom (21) şi Tom Pettersson (28).

Anders Torstensson, ofițer și director de liceu ajuns acum antrenorul campioanei



"Este cu adevărat eliberator să poţi experimenta asta (chiar înainte de sfârşitul campionatului), este ceva", a exclamat antrenorul proaspetei campioanei, Anders Torstensson, pentru postul de radio suedez SR.

Fost ofiţer şi apoi director de liceu, Torstensson, în vârstă de 59 de ani, a jucat în copilărie sub culorile lui Mjallby şi apoi pe stadionul Strandvallen din cătunul Hoellevik, cu 800 de locuitori, vizavi de un camping, unde echipa îşi are sediul din 1953, scrie Agerpres.

Mjallby, deja campioană, aproape să doboare și un record din fotbalul suedez



Chiar înainte de sfârşitul meciului de la Goeteborg, împotriva dublei câştigătoare a Cupa UEFA (în 1982 şi 1987), fanii lui Mjallby - cel puţin o mie dintre ei şi-au însoţit favoriţii - au încercat să invadeze terenul, iar jocul a fost suspendat temporar.

"Niciodată nu am crezut că se va întâmpla aşa ceva în viaţa mea. Sunt atât de fericit să fac parte din acest grup. Am arătat că un colectiv poate ajunge incredibil de departe'', a declarat unul dintre marcatori, Jacob Bergstrom.

Cu trei etape înainte de finalul sezonului, echipa cu buget modest are 66 de puncte şi poate visa să atace recordul ligii suedeze, de 67 de puncte.

