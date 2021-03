A luat Viitorul teapa? Hagi vrea sa mearga la FIFA dupa ce clubul nu a primit banii de pe urma unui jucator vandut in iarna

Viitorul si-a vandut in aceasta iarna cei mai buni jucatori, iar clubul constantean isi asteapta banii de pe urma fotbalistilor.

Echipa lui Gica Hagi a vandut fotbalisti in valoare de peste 1 milion de euro, dar o mare parte din bani nu a ajuns inca in conturile clubului. Gabi Iancu a fost cedat pentru 500.000 de euro in Rusia, la Akhmat Grozny, insa banii pentru Kevin Luckassen, jucator vandut la Kayserispor, nu au fost inca livrati.

Kayserispor este in lupta pentru retrogradare si are probleme financiare. Turcii au fost nevoiti sa plateasca 300.000 de euro dupa despartirea de Dan Petrescu, iar acum ar trebui sa vireze banii pentru Luckassen.

Kayserispor l-a transferat pe olandez in ianuarie pentru 800.000 de euro, banii ar fi trebuit sa fie livrati imediat dupa mutare, dar turcii ar fi 'uitat' sa plateasca, potrivit Ziare.com. Sursa mentionata a scris ca banii nu au ajuns in contul celor de la Viitorul, iar Hagi si Popescu doresc sa apeleze la FIFA pentru a-si primi banii.

In acest sezon, Viitorul a fost nevoita sa apeleze la jucatori cu expeienta, deoarece fotbalistii tineri nu s-au ridicat la nivelul primei echipe.

"S-a considerat ca riscul e prea mare sa jucam cu tineri, riscul play-out-ului era prea mare. Era dificil sa te gandesti ca daca arunci in joc tineri de 17-18 ani le poti face fata celorlalte cluburi din Liga 1. Cam asta a fost pana acum.

Gica Hagi e acelasi, vesnic nelinistit, nemultumit. Acum avea si motive, pentru ca rezultatele primei echipe nu au fost cele dorite. Si el se agita si incerca sa inteleaga cum de unii jucatori, cei proveniti din academie, care sunt jucatori de prim-plan la nationala, nu mai reuseau sa dea acelasi randament ca in sezonul trecut, dar lucrurile se asaza si el devine altfel.



E o promotie cu mai putine nume sonore ca inainte si asta a facut ca sa nu avem titular inca in prima echipa", a declarat oficialul Viitorului, Cristian Bivolaru.