Modric a acceptat condamnarea la inchisoare! Croatul, pe lista fotbalistilor care au ajuns la intelegeri cu procuratura spaniola

Inca un fotbalist a ajuns la o intelegere cu procuratura spaniola pentru a scapa de inchisoare.

Internationalul croat Luka Modric, mijlocasul echipei de fotbal Real Madrid, a acceptat o pedeapsa de opt luni de inchisoare pentru doua delicte fiscale, in urma unui acord cu procuratura spaniola, anunta El Mundo.

Modric, desemnat de UEFA cel mai bun fotbalist al sezonului trecut, a pledat vinovat pentru doua acuzatii de frauda fiscala, in valoare totala de 870.728 euro, comise in 2013 si 2014, cand s-a sustras de la plata taxelor pentru sumele provenind din drepturile sale de imagine, pe care le-a incasat printr-o societate inregistrata in Luxemburg.

Capitanul nationalei croate a ajuns la un acord cu procuratura spaniola, acceptand sa returneze in totalitate suma respectiva, plus o amenda de 40% din valoarea acesteia, precum si dobanda aferenta. El nu va sta insa nicio zi in spatele gratiilor, deoarece pedeapsa cu inchisoarea in cazul sau este mai mica de doi ani.