Surpriza de proportii! Cu ce echipa negociaza Samir Nasri, dupa ce i-a expirat suspendarea de 18 luni pentru dopaj

Samir Nasri este aproape de o revenire in Premier League!

Fostul jucator de la Arsenal si Manchester City, Samir Nasri, si-a incheiat suspendarea de 18 luni primita dupa a fost prins cu substante interzise. Conform Daily Mail, Nasri este in negocieri avansate cu West Ham, echipa antrenata de Manuel Pellegrini, cel care l-a pregatit pe Nasri si la Man City.

Nasri cere un salariu urias, de 5 milioane de lire pe an. Cei de la West Ham sunt tentati sa-l aduca pe francez dupa mai multe accidentari importante ale jucatorilor din linia de mijloc a echipei. Nasri s-a aflat si pe lista lui Everton, insa antrenorul Silva a decis sa nu-i faca o oferta.

In cazul in care nu se va intelege pana la urma cu West Ham, Nasri ia in calcul si varianta Major League Soccer. Nasri a jucat ultima data in Turcia, la Antalyaspor