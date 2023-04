După 30 de meciuri disputate în primul eșalon al Angliei, Manchester City a reușit să obțină 70 de puncte din 90 posibile. În consecință, formația dirijată de Pep Guardiola a înregistrat 22 de victorii, patru rezultate de egalitate și patru înfrângeri.

Fostul jucător de la Manchester City care l-a pus la punct pe Guardiola. Antrenorul a țipat la el, dar și-a cerut imediat scuze

În perioada 2011 - 2017, Samir Nasri (35 de ani, retras acum) a evoluat în echipamentul „cetățenilor”, pentru care a marcat 27 de goluri în 176 de apariții și și-a trecut în CV două titluri Premier League, în 2012 și 2014.

Francezul a relatat într-un interviu pentru publicația L'Equipe un episod genial cu Pep Guardiola, care l-a certat și a vociferat la el din cauza kilogramelor în plus, dar care și-a cerut imediat iertare, după ce Nasri i-a spus să vorbească mai încet.

„M-am certat cu el încă de la primele întâlniri. Prima zi m-a sunat și m-a chemat în biroul său. M-a întrebat 'ce vrei să faci', iar eu i-am spus 'depinde de tine la ce te bazezi pe mine'. A răspuns 'mă bazez pe tine dacă mentalitatea ta e foarte bună'.

Apoi, am luat parte la primul antrenament, totul bine, e fericit cu mine. În următoarea zi, Pep mă sună și țipă la mine din cauza greutății mele. O știa, pentru că noi ne cântăream zilnic.

I-am spus 'Vorbește mai încet, nu țipa la mine, nu sunt un copil, am 29 de ani. Poate vacanța a fost o scăpare pentru mine, o modalitate în care am făcut ce am vrut, pentru că veneam după un sezon greu și pentru că s-au întâmplat multe lucruri în viața mea”.

Iar Pep a răspuns 'Adevărat, îmi pare rău'”, a povestit Samir Nasri, citat de Tuttomercatoweb.

Cifrele lui Samir Nasri