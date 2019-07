Gabi Tamas a venit cu STICLA DE APA in mana si a dat gol la primul meci: "Nu-i nimic, dam bine!" VIDEO

Gabi Tamas a dat deja primul gol pentru Astra Giurgiu, in amicalul cu Pucioasa din liga a treia.

Gabi Tamas s-a despartit de Hapoel Haifa si a semnat in aceasta saptamana cu Astra Giurgiu, iar azi a si reusit sa marcheze pentru echipa din Giurgiu. Tamas a intrat in meciul cu Pucioasa cu o lovitura de cap. La pauza era 1-1 intre cele doua echipe in amicalul disputat la PLoiesti.



Tamas a venit cu sticla de apa in mana!

Gabi Tamas s-a despartit de Hapoel in urma unui nou scandal, in care a fost dat disparut de club o zi intreaga. Fundasul a petrecut mai mult intr-o noapte si nu s-a mai trezit. Asta dupa ce fusese arestat in martie pentru ca a condus baut cu 205 km/h. Avertizat ca e camera in fata lui in momentul in care a aparut cu sticla de apa in mana, Tamas a raspuns: "Nu-i nimic, ca dam bine!", a spus amuzandu-se fostul fundas al nationalei.

Tamas are sanse sa debuteze oficial etapa urmatoare, contra fostei sale echipe din Liga 1, FCSB. Asta daca cei de la Hapoel ii vor trimite actele la timp.

