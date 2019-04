Situatie incredibila! O echipa joaca 2 partide oficiale intr-un interval de 5 ore in orase diferite! Cum este posibil

Echipa din Venezuela joaca mai intai in campionat si la cateva ore distanta in Copa America.

Dezorganizarea incredibile din America de Sud a lovit puternic intr-o echipa din Venezuela. Cei de la Deportivo Lara vor juca astazi in campionat si in Copa Libertadores. Doua partide in aceeasi zi, 5 ore si jumatate fiind diferenta orei de start a partidelor!

Cei de la Deportivo Lara au contestat faptul ca nu a fost reprogramata partida din campionat, insa Federatia din Venezuela nu a accceptat nici la apel sa schimbe ziua disputarii meciului cu Llaneros de Guanare. Meciul se va disputa pe stadionul celor de la Llaneros, aflat la o distanta de 2 ore de Barquisimeto, unde joaca Deportivo Lara pe propriul teren!

Astfel, cei de la Deportivo Lara vor trebui sa plece imediat dupa partida spre propriul stadion deoarece de la ora locala 20.00 va avea loc partida de campionat contra celor de la Hurricane, partida din etapa a 3-a a grupelor competitiei! In aceeasi situatie cu Deportivo Lara sunt cei de la Zamora, nevoiti sa joace 2 partide in deplasare in aceeasi zi - cu Deportivo La Guaira in campionat si la 2 ore si un sfert distanta cu Atletico Mineiro in Copa Libertadores. Cei de la Zamora au anuntat ca vor trimite o echipa de rezerve pentru partida din prima liga din Venezuela.