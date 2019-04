Transfer surpriza pentru fostul stelist dupa ce ultima sa echipa l-a dat afara! Cu cine a semnat

Trecerea pe la FCSB nu i-a ajutat prea mult cariera.

Sebastian Chitosca n-a confirmat in tricoul stelistilor, de care s-a despartit definitiv la inceputul sezonului trecut, dupa doi ani de contract. Mijlocasul a mai trecut pe la Voluntari, Brasov sau Botosani, de ultima despartindu-se in iarna. Chitosca si-a gasit echipa cand nu se mai astepta! A semnat cu U Cluj, unde va juca pana la vara.

"Am venit la Universitatea cu incredere si entuziasm, e un pas inainte in cariera mea. Am ajuns la un club de traditie, pe care l-am intalnit de multe ori in Liga 1. Sper din toata inima sa fac o treaba buna alaturi de colegii mei, iar la finalul sezonului sa promovam", a spus Chitosca pentru site-ul Universitatii.