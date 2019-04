Cea mai mare GAFA a lui Zidane? Anuntul incredibil facut de presa spaniola: jucatorul anuntat sa-si caute echipa din vara

Zidane pare ca a luat decizia finala in una dintre cele mai delicate probleme din vestiarul Realului.



Potrivit presei spaniole, Zidane ar fi decis pe care dintre cei doi portari se va baza din sezonul viitor. Astfel, conform ABC, Zidane il prefera pe Courtois si va merge pe mana belgianului si din sezonul viitor in ciuda gafelor din ultima perioada.



In aceste conditii, Navas are doua optiuni. Fie se multumeste cu statutul de rezerva, fie isi cauta alta echipa. Contractul lui Navas cu Real expira in vara lui 2020 si, cel mai probabil, portarul isi va cauta un alt angajament.