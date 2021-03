Transferul lui Alaba la unul dintre granzii Spaniei a intrat in impas! Care este motivul si ce cluburi il mai vor pe jucatorul lui Bayern 

Contractul lui Alaba cu Bayern expira la finalul sezonului, iar jucatorul poate negocia inca de pe acum cu orice echipa.

Dat fiind faptul ca se afla in ultimele 6 luni de contract, David Alaba poate purta negocieri cu orice club. Fundasul in varsta de 28 de ani se afla in negocieri cu Barcelona, care au devenit mai intense dupa revenirea lui Joan Laporta la clubul catalan, insa se pare ca nu au ajuns la niciun punct comun din cauza pretentiilor exagerate ale jucatorului, anunta sport.es.

Salariul pe care austriacul il pretinde este de peste 10 milioane de euro pe sezon, ceea ce l-ar face unul dintre cei mai bine platiti fotbalisti ai Barcelonei, iar pe langa asta, jucatorul vrea si o prima de instalare care sa fie consistenta, mai ales in conditiile in care va semna liber de contract.

Pe Alaba il mai vor Real Madrid, despre care s-a scris ca s-a inteles cu fotbalistul in urma cu ceva timp dar nimic nu a fost anuntat oficial, PSG, care ar vrea sa-si betoneze defensiva, compartiment unde au suferit in acest sezon dupa plecarea lui Thiago Silva, si Chelsea, londonezii avand de asemenea mari probleme in aparare, mai ales in prima parte a sezonului pana la venirea lui Thomas Tuchel.

Ramane de vazut care dintre aceste cluburi va licita cel mai mult, cert este ca austriacul va pleca cu siguranta de la Bayern, dupa ce chiar presedintele Uli Hoeness a declarat ca negocierile au esuat si ca bavarezii nu pot satisface pretentiile financiare ale fotbalistului.