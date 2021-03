"Cine va fi in zona lui, va trebui sa stea aproape si sa nu-i ofere spatii!" Fotbalistul lui Bayern de care se teme Radoi 

Romania joaca impotriva Germaniei duminica, de la ora 21:45, IN DIRECT pe PRO TV si WWW.SPORT.RO.

Selectionerul a vorbit despre meciul cu Germania si a subliniat care crede ca este cel mai important jucator al adversarilor. Radoi a vorbit in termeni laudativi de Joshua Kimmich, de la Bayern Munchen, pe care il considera cel mai exponential fotbalist din nationala "panzerelor".

"Nu vreau sa le dau detalii nemtilor despre cum vom juca. Nu am decis nici primul 11 si nici sistemul, in momentul de fata. Cu siguranta, adversarul ne va impinge cat mai jos. Adversarul e mai puternic si valoros decat noi si speram sa stam cat mai sus cu linia. Kimmich e motorul echipei Germaniei. Cine va sta in zona lui, va trebui sa stea aproape de el, sa nu-i ofere spatii. Planul nostru tactic e gandit bine. Nu cred ca ei pot avea temeri, jucatorii. E greu sa vina jucatorii sa-mi spuna temerile, pentru ca astea se discuta la echipa de club.

Cand stai cu apararea sus, apar zone libere, iar adversarul isi va face ocazii. Ne gandim sa marcam cu un gol mai mult decat advesarul. Indiferent de adversar, nu vom menaja jucatorii, dar, daca vor avea probleme medicale, nu vom forta, pentru ca vreau sa trimit jucatorii sanatosi inapoi", a declarat Mirel Radoi in cadrul conferintei de presa premergatoare partidei cu Germania.

Meciul dintre Romania si Germania este programat duminica, de la ora 21:45, si va fi transmis IN DIRECT pe PRO TV si WWW.SPORT.RO.