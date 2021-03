Schema desprinsa din artele martiale cu care Zlatan Ibrahimovic a atras toate privirile in meciul din Kosovo! VIDEO: cum a pasat suedezul 

Suedia a trecut cu 3-0 de Kosovo in preliminariile Cupei Mondiale din 2022.

Titular pentru oaspeti, Zlatan Ibrahimovic a reusit sa isi puna amprenta in meci. Starul lui AC Milan a reusit un assist impresionant in startul partidei, cand Augustinsson a deschis scorul.

La un balon inalt, Ibrahimovic i-a pasat coechipierului sau dupa o schema desprinsa din artele martiale, stil cu care Zlatan si-a obisnuit deja fanii.

Pana la pauza, suedezii conduceau deja cu 2-0, gratie reusitei lui Isak, iar in repriza secunda Larsson a stabilit scorul final dintr-o lovitura de la 11 metri.

In urma victoriei din Pristina, Suedia este lider in grupa B, cu 6 puncte, fiind urmata in clasament de Spania (4 puncte) si Grecia (un punct). Din aceeasi grupa mai fac parte Georgia si Kosovo, care nu au obtinut niciun punct pana acum.

