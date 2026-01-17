Preşedintele clubului Sao Paulo FC, Julio Casares, a fost demis din funcţie, vineri, a anunţat clubul brazilian după deschiderea unei anchete poliţieneşti privind acuzaţii de deturnare de fonduri.

Julio Casares, demis sub acuzația de deturnare de fonduri

Poliţia anchetează retragerile efectuate din conturile clubului între 2021 şi 2025, a confirmat pentru AFP Secretariatul pentru Securitate Publică al guvernului din São Paulo.

În total, ar fi vorba de 11 milioane de reali (aproape 2 milioane de dolari), potrivit presei locale. „Ancheta continuă pentru a clarifica faptele şi a identifica persoanele responsabile”, au declarat autorităţile pentru AFP.

Demiterea lui Casares, în vârstă de 64 de ani, a fost aprobată cu o majoritate foarte largă (188 de voturi pentru, 45 împotrivă şi 2 abţineri) în cadrul unui vot organizat la stadionul Morumbi de către Consiliul deliberativ din São Paulo, organismul care supraveghează gestionarea clubului.



„Demiterea preşedintelui ales intră în vigoare imediat şi va fi anulată numai în cazul respingerii în Adunarea Generală”, a precizat clubul în comunicatul său.

Harry Massis, prim-vicepreşedinte, preia conducerea



Pentru ca demiterea să fie ratificată definitiv, este necesară majoritatea simplă a voturilor membrilor clubului, adaugă comunicatul. Harry Massis, prim-vicepreşedinte, preia frâiele până la organizarea de noi alegeri.



Casares a fost ales preşedinte al São Paulo FC în 2020 şi reales în 2023. Mandatul său urma să se încheie la sfârşitul acestui an. Demiterea sa survine în momentul în care clubul se pregăteşte să înceapă sezonul campionatului brazilian împotriva campioanei en titre Flamengo, pe 28 ianuarie.



Antrenat de argentinianul Hernan Crespo, São Paulo FC a terminat pe locul opt în campionat în sezonul trecut şi s-a calificat în Copa Sudamericana, echivalentul Ligii Europa pentru America Latină.

News.ro

