"Sansele sa ramana sunt de 0%!" Transferul lui De Ligt de la Ajax, confirmat de antrenor! Cele 2 cluburi care se lupta pentru semnatura lui

Golden Boy 2018, Matthijs de Ligt, se pregateste de plecarea de la Ajax Amsterdam! A anuntat-o chiar antrenorul echipei, convins ca De Ligt va alege un alt club in vara. De Ligt are doar 19 ani.

"Sansele ca Matthijs de Ligt sa ramana la Ajax sunt de 0%. Sunt multe cluburi interesate. Dar nu stiu daca va pleca la Bayern sau la Barcelona" a declarat Erik Ten Hag intr-un interviu pentru Suddeutsche Zeitung. Capitanul lui Ajax este dorit si de alti granzi din Europa precum Juventus, Manchester City, PSG sau Liverpool.

Astfel, Ajax ar urma sa dea un adevarat tun financiar in vara dupa ce a ajuns pana in sferturile UEFA Champions League. L-a vandut deja pe Frenkie de Jong la Barcelona pentru 75 de milioane de euro iar De Ligt ar urma sa coste tot atat.

Erik ten Hag on Matthijs de Ligt's future: "The chances of Matthijs de Ligt staying at Ajax is 0%. But I don't know if he will leave to Bayern or Barca." pic.twitter.com/IZX0sxgrwQ