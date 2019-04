Replica INCREDIBILA cu care un fotbalist de la Ajax a reusit sa cucereasca un supermodel! A raspuns genial la intrebarea: "De ce este perfecta?"

Poate pare dificil sa cuceresti un supermodel, insa acest lucru nu reprezinta deloc o problema pentru fotbalistul lui Ajax Amsterdam, David Neres. Atacantul brazilian a impresionat-o pe Kira Winona cu un mesaj simplu, dar total neobisnuit.

"Nu a trebuit sa fac prea multe pentru a deveni iubita mea. Am vazut-o pe Instagram si i-am trimis un mesaj: `Sunt David Neres. Hai la mine`. A fost suficient pentru o intalnire", a spus plin de incredere fotbalistul lui Ajax.

Mai mult, intrebat de reporter de ce o considera pe iubita sa perfecta, Neres a raspuns la fel de increzator: "Pentru ca este cu mine".

In interviul oferit pentru Het Parool, David Neres a mai spus ca modelul german iubeste barbatii brazilieni si acesta ar fi motivul pentru care i-a scris cu multa incredere.

David Neres: “I didn’t had to do much to get my current girlfriend (German model Kira Winona). I saw her on Instagram and I send her a DM with: “I am David Neres. Come to me. That was enough for a date.” pic.twitter.com/DJtRx8AzWu