S-a jucat si Gheata de Aur! Lupta dintre Messi si Salah a fost transata si doar o minune il mai da pe argentinian jos de pe primul loc

Leo Messi este virtual castigator al trofeului Gheata de Aur. El are 5 goluri peste Ciro Immobile, inaintea ultimei etape din La Liga si Serie A.

Leo Messi a castigat lupta cu Salah pentru primul loc al clasamentului pentru trofeul Gheata de Aur si este virtual castigator al titlului de cel mai bun marcator din fotbalul european. Argentinianul mai poate fi dat jos doar daca se intampla o minune si Ciro Immobile marcheaza mai mult de 5 goluri in ultima etapa din Serie A. Messi ar trebui sa nu marcheze deloc in ultimul meci, cu Sociedad.

In acest moment, Messi are 34 de goluri, in timp ce Mo Salah si Harry Kane completeaza podiumul, avand cate 32, respectiv 30 de goluri. Salah si Kane au incheiat oficial sezonul in acest weekend.



Clasamentul actualizat al Ghetei de Aur