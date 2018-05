Craiova - FCSB, ora 20:45! Meciul care poate decide campioana: ultima data cand echipa lui Dica a castigat in Oltenia a urcat pe primul loc! Echipele probabile

Craiova - FCSB, ora 20:45, este meciul care inchide etapa a 9-a a play-off-ului si partida care poate inchide campionatul.

Finala Europa League: miercuri, 16 mai, 21:45, in direct la PRO TV: Atletico - Marseille! FINALA CHAMPIONS LEAGUE LIVERPOOL - REAL MADRID E IN DIRECT LA PRO TV PE 26 MAI!

Echipa lui Dica este obligata sa castige in Banie. Orice alt rezultat duce titlul la CFR Cluj. In acest moment, inaintea meciului de la Craiova, ardelenii au 47 de puncte, in timp ce FCSB are 43. Si mai ramane doar o etapa de jucat.

FCSB va juca pentru prima data pe noul stadion al Craiovei. Ultima data cand stelistii au jucat in Oltenia, au facut-o pe stadionul din Severin, pe 29 octombrie anul trecut. Atunci FCSB castiga cu 5-2 si urca pe primul loc in clasament. Pe de alta parte, ultima data cand Craiova a castigat pe teren propriu in fata Stelei a fost in 2002. Oltenii castigau atunci cu 3-1.

In sezonul regulat, FCSB a obtinut o remiza, scor 1-1, pe Arena Nationala si a castigat cu 5-2 in retur. In turul play-off-ului, Steaua a castigat cu 2-0.



Echipe probabile:



Craiova: Calancea - Popa, Kelic, Ferreira - Dimitrov, Mateiu, Zlatinski, Bancu - Gustavo, Baluta, Mitrita

FCSB: Balgradean - Benzar, Balasa, Planic, Momcilovic - Pintilii, Ov. Popescu - Man, Budescu, Fl. Tanase - Gnohere