Gigi Becali, resemnat: "Mai avem 20% sanse sa castigam campionatul!" Cum mai poate obtine FCSB titlul: "ASTA AR FI O MINUNE!"

Astra 0-2 CFR Cluj / FCSB este acum obligata sa castige meciul de la Craiova pentru a ramane in lupta pentru titlu.

Gigi Becali spune ca nici macar o victorie a echipei lui Dica la Craiova nu ar insemna ca lupta la titlu ramane deschisa: "Nu ar fi o minune sa batem noi la Craiova, minune ar fi sa se incurce CFR".

Becali este de parere ca echipa sa mai are doar 20% sanse de a castiga campionatul in acest sezon.



"Speranta mai avem, o minune. Eu v-am spus dupa meciul de la Iasi. Voi spuneti ca n-a avut atitudine Astra, nu e adevarat. CFR e o echipa de barbati adevarati care nu te lasa sa te apropii de poarta lor. Nu ca noi la Iasi. In loc sa ramana 0-0 si sa fim campioni, ne-au dat un gol in 10 oameni.

La fotbal se poate intampla o minune. Minunea n-ar insemna sa batem la Craiova, ci ei sa faca egal sau sa piarda cu Viitorul. Nu e minune sa batem noi Craiova sau Astra, ci ca o echipa atat de puternica precum CFR sa se incurce.

Noi n-am putut sa scoatem un egal la Iasi, va dati seama in ce degringolada suntem? Nu avem putere, nu avem fotbal, nu avem jucatori cu care sa poti face performanta, sunt fricosi. Ca sa mai avem sanse, eu zic ca mai avem 20% acum, trebuie sa batem la Craiova si pe Astra. Nu e nimic jucat. Dar CFR nu e Steaua si eu sunt omul care spune adevarul, nu suntem mai puternici ca ei. Au demonstrat-o meciurile directe. Noi suntem mai valorosi, ei sunt mai puternici.

Daca vrei sa castigi un campionat, trebuie sa o bati pe CFR la Bucuresti fara drept de apel. Dar ei au fost atunci primii la minge, ei au marcat primii", a declarat Gigi Becali la DigiSport.