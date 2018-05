Geambazi i-a decis SOARTA lui Dica indiferent de finalul de sezon: "Asta mi-a spus ca a hotarat!"

Gigi Becali a dezvaluit ca Dica va fi antrenor si in sezonul viitor!

Gigi Becali a anuntat ca indiferent daca Steaua va triumfa sau nu in lupta pentru titlu, Nicolae Dica este varianta preferata a lui Vasile Geambazi, noul patron al echipei.

"Am avut o discutie cu el (Dica), m-a sunat. Mi-a spus ca e suparat ca am spus de Mangia ca daca as avea un antrenor ca el, nu m-as baga. Si i-am spus ca ce, sa nu mai spun adevarul? I-am spus sa nu fie suparat ca o sa luam campionatul si el ramane antrenor.



Asa a spus Vasi, dar Vasi decide. El mi-a spus: <<Gigi, m-ai lasat sa fac ce vreau eu, vreau sa-l tin pe Dica si daca nu castigam campionatul>>. El a hotarat ca vrea sa-l tina pe Dica in continuare" a spus Gigi Becali la Digi Sport.