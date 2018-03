RUPTURA in nationala Argentinei? Ce spune Messi despre CONFLICTUL cu Paulo Dybala

Dybala a declarat in trecut ca ii este dificil sa joace alaturi de Messi.

Toata Romania vede Romania! Marti, 27 martie, ora 21.30 Romania - Suedia in direct la Pro TV! BATALIA SECOLULUI: JOSHUA VS. PARKER, PRO TV, SAMBATA, ORA 00:30

Capitanul nationalei Argentinei, Leo Messi, sustine ca nu are nicio problema cu conationalul sau, Paulo Dybala, starul celor de la Juventus Torino. Dybala a declarat in trecut ca are probleme in a juca alaturi de Messi deoarece evolueaza pe pozitii similare.

Dybala are emotii pentru prinderea primului 11 al Argentinei la Mondial iar Messi a fost intrebat despre declaratia lui Dybala si situatia in care se afla acesta. "Paulo si cu mine am vorbit despre asta, ceea ce a spus este adevarat, la Juventus are acelasi rol pe care il am si eu.



Cu mine in echipa nationala joaca ceva mai in flancul stang, lucru cu care nu e obisnuit. Este mai dificil pentru noi sa jucam asa, nici eu nu merg prea des in flancul stang. Pe dreapta pot sa intra apoi in centru si am tot terenul in fata.



Inteleg ce a spus, nu este nevoie sa clarificam nimic" a declarat Messi conform Four Four Two. Messi se intoarce in echipa Argentinei in partida din aceasta seara contra Spaniei dupa ce a fost menajat in victoria cu 2-0 in fata Italiei.