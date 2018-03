Il incalzim pe Messi pentru Mondial? :) Contra confirma negocierile cu Argentina: "E adevarat, dar mai multe nu pot sa spun!"

Romania ar putea juca un amical cu Argentina lui Messi inainte de Campionatul Mondial.

Razvan Burleanu, presedintele FRF, a recunoscut ca exista discutii cu federatia sud-americana pentru stabilirea unei partide amicale, iar Cosmin Contra a confirmat si el negocierile. Inaintea amicalului cu Suedia care se va disputa marti, in direct la ProTV, selectionerul a confirmat ca exista sansa reale ca "tricolorii" sa joace din nou contra lui Messi.

"Sunt discutii. Este adevarat, dar mai multe nu pot sa spun acum. Exista negocieri si cu alte echipe nationale, insa vom afla sigur adversarii la finalul lunii mai sau inceputul lunii iunie. Dar, repet, sunt negocieri", a declarat Cosmin Contra.

Romania a mai jucat un amical cu Argentina, in martie 2014, chiar in ziua in care Razvan Burleanu castiga alegerile pentru FRF. Meciul s-a terminat la egalitate, scor 0-0, cu doar cateva luni inainte ca Argentina sa joace la Campionatul Mondial.