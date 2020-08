Replici ACIDE intre Mircea Lucescu si antrenorul lui Sahtior! Ce a raspuns 'Il Luce' dupa ce Castro a acuzat jocul lui Kiev 

Dinamo Kiev a castigat Supercupa Ucrainei in fata lui Sahtior, 3-1.

Mircea Lucescu si-a trecut deja in palmares primul trofeu alaturi de Dinamo Kiev, la nici o luna de cand a semnat contractul.

La finalul meciului, Luis Castro, antrenorul Sahtiorului a criticat jocul lui Dinamo Kiev: "adversarul practic nu a vrut sa atace. A avut trei ocazii - trei goluri. Intr-adevar, nu am reusit sa ne construim multe ocazii. Trebuie sa acceptam aceasta nedreptate, un rezultat care nu a corespuns jocului.

Nu am jucat si nu voi juca niciodata impotriva unui antrenor, echipa mea joaca impotriva unei echipe. Domnul Lucescu e un personaj extrem de respectat in Ucraina, pentru ce a facut la Sahtior. A fost o placere sa il cunosc".

Antrenorul roman i-a dat replica lui Castro la conferinta de presa de la finalul meciului.

"Echipa tehnica a intalnit echipa organizata, iar cea din urma a invins. Meciul a fost bun, in ciuda vremii potrivnice. Ne-au lipsit cativa oameni de baza, insa cei care i-au inlocuit au facut un joc de echipa, s-au sacrificat si am reusit sa cucerim trofeul.

Finala nu se joaca, finala se castiga. Daca nu invingi, atunci e foarte trist. Baietii s-au pregatit bine, am analizat Sahtiorul in detaliu si am reusit sa le neutralizam toate punctele forte. Le urez insa noroc in Liga, pentru ca tuturor ne trebuie in cupele europene", a spus Mircea Lucescu la conferinta de presa.