Inter - Sahtior, meciul care ii rupe INIMA in doua lui Mircea Lucescu. Pe cine vede in finala Europa League. "Sunt ca si COPIII mei, intelegeti?"

Tehnicianul roman de 75 de ani a prefatat semifinala de Europa League de astazi dintre cele doua echipe pe care le-a antrenat.

Italienii de la Gazzetta dello Sport au remarcat faptul ca Mircea Lucescu e cel mai in masura sa-si dea cu parerea despre confruntarea din aceasta seara de la Dusseldorf (Germania). Trecut pe la Interul lui Ronaldo brazilianul in sezonul 1998-1999, "Il Luce" a cunoscut cea mai frumoasa perioada a cerierei sale la Donetk, aducandu-i lui Sahtior o sumedenie de trofee in 12 ani (2004-2016).

Luat la intrebari, Lucescu s-a confesat si a recunoscut ca are inima impartita, dar si-a ales favorita pentru calificarea in finala Europa League. "Acestia sunt ca si copiii mei, intelegeti? Multi dintre ei au crescut cu mine. Si la Inter tin, dar...", a declarat nea Mircea, afirmandu-si astfel sustinerea pentru gruparea ucraineana.

"Cred ca Sahtior e superioara in acest moment. Si nu numai ca au jucatori care evolueaza de mult timp impreuna, dar au si experienta europeana. In acesti ani au perfectionat jocul pe spatii scurte, iar brazilienii sunt exceptionali. Actualul antrenor, Luis Castro, aplica aceeasi filozofie ca a mea. Niciunul dintre acesti brazilieni nu vine titular la echipa, trebuie sa astepte si sa-si gaseasca locul", a mai spus Lucescu, care a preluat-o recent pe Dinamo Kiev, marea rivala a lui Sahtior.