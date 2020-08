Reactia lui Lucescu dupa primul meci oficial pe banca lui Dinamo Kiev! Romanul a castigat la scor si promite un joc mai solid in viitor: "Am jucat fara 8 jucatori de baza!"

Mircea Lucescu a castigat primul meci oficial pe banca lui Dinamo Kiev, scor 4-1 in deplasare la Olimpik Donetsk.

Mircea Lucescu a avut probleme de lot in prima etapa din Ucraina, insa este multumit de atitudinea pe care au aratat-o jucatorii in victoria cu 4-1 in fata lui Olimpik.

"A fost un meci bun in care am dominat jocul. Totusi, am jucat fara opt jucatori de baza. Doi dintre ei au avut Covid-19, iar ceilalti sase sunt accdeintati. In ceea ce priveste partida, am fi putut castiga cu un scor categoric.

A fost de abia primul meci, vreau sa vad cat mai multi jucatori la lucru. In meciurile amicale intensitatea nu e aceeasi, trebuie sa gasesc repede echipa standard. Imi felicit jucatorii, ne-am pregatit bine si am obtinut o victorie meritata", a spus Lucescu dupa prima victorie oficiala pe banca lui Dinamo Kiev.

Fanii continua sa il conteste pe Mircea Lucescu. La partida de aseara au patruns pe stadion si au scandat impotriva romanului.

Sahtior s-a impus si ea in prima etapa din Ucraina, scor 3-1 in fata lui Kolos Kovalivka.