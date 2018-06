Tensiune uriasa in vestiarul Realului! Primele 4 MUTARI pe care Lopetegui este obligat sa le faca din prima zi la Madrid

Real Madrid are un nou antrenor. Numirea lui Julen Lopetegui a produs o adevarata unda de soc in Europa care s-a resimtit pana la Krasnodar, in Rusia, acolo unde Spania si-a stabilit cartierul general pentru Campionatul Mondial.



10 zile a stat Real Madrid fara antrenor. Zidane si-a anuntat plecarea de la echipa la doar cinci zile dupa ce reusea sa castige UEFA Champions League pentru al treilea sezon consecutiv. Julen Lopetegui va veni la Real imediat ce Spania isi va incheia parcursul la Campionatul Mondial. Lopetegui are de gestionat o situatie delicata la Real, iar cotidianul AS a notat cele patru puncte esentiale pe care viitorul antrenor trebuie sa le bifeze rapid: gestionarea relatiei cu Cristiano Ronaldo, precum si pe cea cu Bale, cazul transferului lui Neymar si aducerea unui portar.

Cristiano Ronaldo a anuntat imediat dupa finala UEFA Champions League de la Kiev ca este dispus sa plece de la Real Madrid. Starul portughez vrea o marire substantiala a salariului. Florentino Perez este de acord sa-i ofere un nou contract, insa nu in termenii ceruti de Ronaldo. Lopetegui are de gestionat aceasta situatie, insa a facut deja un pas fals in relatia cu Ronaldo. "Messi este cel mai bun jucator din toate timpurile si e putin probabil sa mai vedem pe cineva ca el", a declarat noul antrenor al Realului.

De asemenea, Lopetegui trebuie sa gaseasca un echilibru si in relatia dintre Bale si Isco. Galezul si-a exprimat si el nemultumirea fata de faptul ca nu este folosit meci de meci. Pe de alta parte, Isco este unul dintre fotbalistii preferati ai lui Lopetegui la nationala. Daca Bale va fi ignorat si de noul antrenor, galezul va pleca mai mult ca sigur de la Real. A primit deja oferte tentante din Premier League.

Neymar reprezinta in continuare un subiect fierbinte la Madrid, iar AS noteaza ca transferul brazilianului ar putea reveni in actualitate o data cu numirea lui Lopetegui. Cu atat mai mult cu cat in 2008, pe vremea cand era scouter la Real Madrid, Lopetegui a incercat sa-l aduca pe Neymar in academia Realului. Neymar avea pe atunci 15 ani, iar brazilienii de la Santos s-au miscat rapid si l-au "blindat" pe pustiul ce avea sa devina un star international.

Aducerea unui nou portar este subiectul preferat al conducerii Realului in fiecare perioada de transferuri din ultimii ani chiar daca Keylor Navas s-a dovedit a fi unul dintre cei mai buni goalkeeperi din Europa. De Gea, jucatorul pe care Lopetegui a mizat inca de cand era selectioner la nationala U21 a Spaniei, este numele avansat de AS ca posibil inlocuitor pentru Navas in aceasta vara.