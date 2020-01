PRIMELE IMAGINI cu Culio la noua sa echipa! Cand va debuta argentinianul si pe ce perioada a semnat

Juan Emmanuel Culio (36 ani) a fost prezentat la noua sa echipa din liga secunda argentiniana.

Fostul jucator al CFR-ului s-a intors acasa dupa 13 ani, unde va juca pentru Quilmes, echipa din liga a doua argentiniana. Mijlocasul a semnat un contract pe 18 luni si va face astazi primul antrenament oficial alaturi de noua echipa. Argentinianul va juca cu numarul 19 pe tricou, cu care a jucat si la CFR Cluj.



Culio ar putea debuta la primul meci al echipei, pe 8 februarie, in meciul cu Tigre de pe "Estadio Centenario", din etapa cu numarul 16. Quilmes ocupa locul 11 in liga a doua, cu 16 puncte obtinute si se afla la 18 puncte distanta de liderul San Martin de Tucuman si la 4 deasupra lui All Boys, care se afla pe ultima pozitie.