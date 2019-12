Culio a marcat la ultimul meci in tricoul CFR-ului! "Toti colegii m-au rugat frumos sa nu plec!" Ce a spus jucatorul

Culio a marcat in minutul 14, dupa ce a transformat un penalty. Pentru mijlocasul CFR-ului a fost ultimul meci, acesta urmand sa plece in Argentina pentru a fi alaturi de sotia sa. Unul dintre colegi a avut un cadou special pentru Culio. Djokovic i-a oferit un tablou cu echipa.

"Am fost un pic emotionat. Am fost fericit ca am castigat sa mergem in vacanta primul loc. Am primit un cadou de la Djokovic, e prietenul meu. E un baiat extraordinar. A fost decizia mea sa plec, plec in Argentina ca e familia acolo. Sotia mea are copil si asta e cel mai important.

Am o relatie foarte buna cu Mister. Toti colegii mi-au spus ca ma roaga frumos sa nu plec, sa raman aici. Ei stiu ca eu mi-am dat viata pentru echipa", a spus Culio la finalul partidei.