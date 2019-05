Plecarea lui Allegri de la Juventus declanseaza nebunia! Efectul de DOMINO care o poate lasa pe Real Madrid fara Zidane

Zinedine Zidane s-a intors la Real Madrid dupa eliminarea din UEFA Champions League, insa ar putea pleca din nou!

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Juventus Torino a anuntat astazi ca Massimiliano Allegri nu va mai fi antrenorul echipei din sezonul viitor iar aceasta decizie poate sa creeze un efect de domino! Presa din Spania scrie ca principalul favorit la inlocuirea lui Allegri este selectionerul campioanei mondiale, Didier Deschamps.

Deschamps a petrecut 5 ani la Juventus ca jucator si este considerat antrenorul perfect pentru a prelua echipa si pentru a incerca sa aduca trofeul UEFA Champions League la Torino. Daca Deschamps vine la Juventus, inlocuitorul sau la nationala Frantei poate fi Zinedine Zidane!

Alte nume vehiculate pentru banca lui Juve sunt Pep Guardiola si Mauricio Pochettino.

Allegri la Real?

Federatia din Franta viseaza la Zinedine Zidane ca selectioner dupa Deschamps, indiferent daca venirea acestuia ar avea loc acum sau daca Deschamps decide sa mai ramana. Desi Zidane si-a declarat in repetate randuri iubirea pentru Real, federatia franceza spera ca ii va fi imposibil lui Zidane sa refuze.

In cazul in care Zidane pleaca la nationala Frantei, in locul lui la Real Madrid ar putea veni chiar Massimiliano Allegri! Acesta s-a aflat pe lista lui Florentino Perez si inainte de revenirea lui Zidane, alaturi de Jose Mourinho.