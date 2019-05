Provocare pentru Cristiano Ronaldo: doua meciuri pentru evitarea celui mai prost sezon din ultimii 10 ani! CIFRE DEZASTRUOASE pentru portughez in tricoul lui Juve

Transferul lui Cristiano Ronaldo la Juventus nu a adus nimic bun nici pentru Real Madrid, nici pentru jucator.

Clubul din capitala Spaniei incheie primul sezon din 2014-2015 incoace fara niciun trofeu, iar atacantul portughez are cel mai prost sezon in ceea ce priveste numarul de goluri inscrise in ultimii 10 ani.

Starul portughez a jucat 42 de meciuri in tricoul lui Juventus, in toate competitiile, si a marcat 28 de goluri, intr-un total de 3556 de minute petrecute pe teren. El este departe de cele 33 de goluri marcate in primul sau sezon in tricoul Realului, cand a jucat cu sapte partide mai putin decat in acesta.

In acest sezon, Cristiano Ronaldo a avut si o accidentare, care l-a tinut departe de teren in cateva partide si departe de atingerea cifrelor cu care era obisnuit si el, si fanii sai. Totusi, portughezul a reusit si cateva prestatii remarcabile, cum ar fi cea din meciul impotriva celor de la Atletico Madrid in UEFA Champions League.

Daca ne uitam la cifrele lui Ronaldo din ultimele doua sezoane, ele au variat destul de mult. De la o medie de 1 gol pe partida, cat a avut la Real Madrid in sezonul 2017-2018, portughezul a ajuns la 0,67 goluri pe meci la Juventus. Aceste cifre sunt departe de cele din cel mai bun sezon al sau (2014-2015), cand a marcat 1,13 goluri pe meci si a reusit sa castige Gheata de Aur si Balonul de Aur.

Cristiano Ronaldo mai are doua partide in care poate recupera si a ajunge in tricoul lui Juventus la numarul de goluri marcate in ultimul sau sezon petrecut pe Santiago Bernabeu. Sase goluri trebuie sa marcheze portughezul pentru a egala performantele din perioada 2017-2018.

El a reusit o astfel de performanta incredibila in sezonul 2014-2015. El a inscris 7 goluri in etapele 4 si 5, impotriva lui Deportivo si Elche, 6 goluri in etapele 29 si 30 impotriva celor de la Granada si celor de la Rayo si a reusit doua hat-trick-uri consecutive cu Espanyol si Granada in ultimele doua etape.