Juventus ramane fara antrenor! Anuntul OFICIAL facut de echipa lui Cristiano Ronaldo

Massimiliano Allegri nu mai ramane la Juventus Torino dupa ce echipa a castigat al 8-lea titlu consecutiv! Antrenorul de 51 de ani a fost pe banca echipei la 5 dintre aceste titluri si a dus echipa de 2 ori in finala UEFA Champions League, finale pierdute contra Barcelonei si a celor de la Real Madrid.

"Massimiliano Allegri nu va mai fi antrenorul lui Juventus in sezonul 2019/2020. Antrenorul si presedintele clubului, Andrea Agnelli, vor fi prezenti la o conferinta de presa maine de la ora 14.00 (15.00 in Romania) la stadionul Allianz Arena" a anuntat Juventus pe site-ul oficial.

Allegri va sta ultima data pe banca lui Juventus pe teren propriu in partida din weekend cu Atalanta.

Statement from the club: https://t.co/Z7Sex0OaSx pic.twitter.com/hysOWz8dJO

BREAKING: Juventus confirm manager Max Allegri will leave the club this summer after winning 11 trophies in five years pic.twitter.com/WPAw8dBe8V