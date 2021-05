Atac cu talpa la adresa FIFA al lui Mino Raiola! "Nu avem nevoie de ei pentru a juca fotbal!" Ce spune de Super Liga

Cunoscutul impresar nu i-a menajat deloc pe sefii forului continental.

Celebrul deja Mino Raiola, care ii impresariaza, printre altii, pe Zlatan, Donnarumma sau Haaland, nu vede cu ochi buni ce se intampla la FIFA si crede ca a fost doar o simpla greseala a celor care au fondat Super Liga, fapt care i-a impiedicat sa mearga mai departe cu aceasta competitie.

"Nu avem nevoie de FIFA pentru a juca fotbal. Greseala principala a Super Ligii a fost ca vor sa joaca fara Champions League. Cuvantul cheie trebuia sa fie "si". Ar fi cel mai minunat experiment din lumea fotbalului. Ai doua turnee, Champions League si Super Liga, si publicul larg trebuie sa decida pe care il prefera.



Daca as detine un club, as vrea ca echipa mea sa joace in Super Liga si, de asemenea, in Champions League, si, desigur, in liga nationala. Ar fi bine pentru fotbalisti si fani. Aceasta competitie i-ar obliga pe organizatori sa faca turnee cu adevarat atractive. Am urmarit cu neincredere protestele din strada oamenilor.

Erau proteste impotriva a ceva ce nu fusese inca explicat. Nu cred ca Super Liga ar incheia competitiile nationale. Champions League si FFP au creat diferentele intre cluburile mari si cele mici", a spus Mino Raiola pentru AS.