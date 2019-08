CFR CLUJ, spre Champions League! Cati "supravietuitori" au mai ramas in lot din echipa care batea Man.United sau Roma

Vice-capitanul Cristian Panin este acum team manager al clujenilor.

Ultima data cand CFR Cluj a jucat in grupele Champions League s-a intamplat in sezonul 2012-2013. Ca si acum, „feroviarii” au venit din calificari, trecand in turul al 3-lea preliminar de Slovan Liberec (1-0, 2-1) si in play-off de FC Basel (1-0, 2-1). In Grupa H, ardelenii au intalnit pe Manchester United (1-2, 1-0), Sporting Braga (3-1, 2-0) si Galatasaray (1-3, 1-1), ocupand locul al treilea si calificandu-se pentru „primavara europeana” in Europa League, unde a fost eliminata de Inter Milano (0-3, 0-2). Victoria contra lui Manchester United, antrenata de Sir Alex Ferguson si cu Rooney, Giggs, De Gea, Scholes, Smalling sau Chicharito Hernandez in lot, este considerata una dintre cele mai surprinzatoare victorii ale unei echipe romanesti in cupele europene.



A fost un sezon agitat in ceea ce priveste banca tehnica, echipa avand patru antrenori: Ioan Andone, Francisc Dican (interimar), Paulo Sergio si Eugen Trica. Andone a fost numit in aprilie 2012, a castigat titlul in Liga 1, a pierdut Supercupa Romaniei la penalty-uri, in fata lui Dinamo, si a calificat echipa in faza principala a Champions League, dar a fost demis de Arpad Paszkany, desi echipa ocupa locul secund in grupa, cu 4 puncte dupa 3 etape, din cauza rezultatelor slabe din Liga 1, unde clujenii ocupau locul 10, cu 16 puncte dupa 12 etape.



Din echipa care invingea pe Manchester United pe Old Trafford mai joaca astazi pentru CFR Cluj doar Mario Camora (32 ani) si Ciprian Deac (33 ani). Lusitanul este capitanul actual, joaca fara intrerupe la echipa ardeleana din 2011, dupa retrogradarea lui Naval in liga secunda portugheza, si a ajuns la 3 titluri in Liga 1, 1 Cupa a Romaniei si 1 Supercupa. Deac a plecat in 2015 de la CFR si a mai jucat in Kazahstan, la Aktobe si Tobol, intorcandu-se in Gruia in 2017.



In lotul din sezonul 2012-2013 se mai gaseau Gabriel Mureasan, Ivo Pinto, Mario Felgueiras, Felice Piccolo, Cadu, Ionut Rada, Vasile Maftei, Laszlo Sepsi, Rafael Bastos, Nicolas Godemeche, Matias Aguirregaray, Rui Pedro, Pantelis Kapetanos, Modou Sougou, Bakary Sare, Sasa Bjelanovici sau Luis Alberto.