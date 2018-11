Arabii nu mai au rabdare cu Sumudica! Mesajul transmis de conducerea Al Shabab antrenorului dupa inca un egal

Al Shabab a facut egal, 2-2 cu Al Ettifaq.

Duminica, 2 decembrie, LIVE LA PRO X: tragerea la sorti a preliminariilor Euro 2020! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Marius Sumudica e aproape sa fie demis dupa inca un meci fara victorie in Arabia Saudita.

Al Shabab a facut egal, 2-2, cu Al Ettifaq. Constantin Budescu a marcat si a dat o pasa de gol, insa nu a fost suficient pentru victorie.

Astfel, antrenorul Marius Sumudica este in pericol sa fie demis, pentru ca arabii s-au plictisit sa-i mai acorde atatea sanse, scrie Goal.com. Acestia i-ar fi cerut deja sa plece de la echipa.

Al Shabab este pe 5 in campionatul saudit, cu 17 puncte obtinute in 11 etape.

Marius Sumudica are ca obiectiv clasarea pe podium. El a ajuns la arabi in vara acestui an.