REPLICA lui Sumudica, dupa ce Rednic l-a numit "SumiBET" din nou! Ce mesaj i-a transmis

Marius Sumudica si Mircea Rednic au un dialog de la distanta.

Deranjat de comentariile la adresa lui Dinamo, Mircea Rednic a tinut sa le raspunda lui Marius Sumudica si Florin Bratu, fostii sai elevi de la Rapid. Rednic spunea ca le dadea prime din banii sai celor doi si jucatorilor de atunci si la fel face si acum la Dinamo.

Sumudica spune ca ii ureaza bafta in meciul cu Gaz Metan de diseara, o partida extrem de dificila.

"Am meci azi, si el are meci, ii urez bafta. Nu ma deranjeaza despre ce vorbeste. Sa dea Dumnezeu sa castige diseara, are un meci extraordinar de greu, stiu ca si el se gandeste la mine si ca imi ureaza bafta", a spus Sumudica la Ora exacta in sport.

Rednic l-a poreclit "Sumibet" pe Sumudica, fostul antrenor al Astrei fiind suspendat pentru ca avea cont pe site-uri de pariuri cand antrena in Liga 1.

"Pe Sumibet (n.r. Marius Sumudica) chiar nu il inteleg. Fac ce vreau cu banii mei. De cand am inceput sa antrenez am oferit atentii, nu doar jucatorilor, ci pana si portarilor de acolo, de la baza. Am vazut ca si Florin Bratu a declarat ca nu e de acord cu aceste prime. Tu cand ai fost la Rapid luai cu doua maini banii mei, pentru ca pana iti dadea Copos o prima treceau doi ani. Pentru el au fost bune primele alea atunci, eu cand dau prime simt momentul. Eu puteam sa nu am in CV un campionat cand eram la Rapid", a declarat antrenorul lui Dinamo.