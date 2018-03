Sumudica ar putea reveni in Liga 1: "Daca vin, vin sa ma bat la titlu!" Cele 3 ECHIPE la care ar putea ajunge Sumi: raspunsul dat cand a fost intrebat de "varianta Steaua"

Marius Sumudica nu exclude total posibilitatea de a reveni in Liga 1.

Antrenorul roman se simte bine in Turcia, la Kayseri, insa la finalul sezonului lucrurile s-ar putea schimba. In functie de oferte.

Sumudica spune ca a refuzat propuneri avantajoase din zona Golfului, insa nu ar spune nu unei reveniri in Romania. Sumudica pune totusi o conditie: vine doar la o echipa care isi propune sa castige campionatul.

"Nu credeam ca voi reusi sa inchei anul aici avand in vedere ca Kayseri a schimbat cinci antrenori anul trecut. 16 antrenori s-au schimbat in Turcia, e greu sa rezisti aici.

Gigi Becali tine fotbalul in viata, dar e greu sa vin la Steaua. Mai am 8 etape in Turcia si apoi inca un an de contract. Au existat contacte, puteam sa plec in Golf. Continuitatea inseamna mult pentru un antrenor. Nu stiu daca pot sa ma intorc in vara in Liga 1. Am o clauza de 500.000 de euro, cred ca e destul de greu de platit. Niciodata sa nu spui niciodata. Daca ma voi intoarce vreodata in Romania, nu o sa o mai iau de jos. Cred ca am ajuns la un standard, la un anumit nivel si imi permit sa aleg. Daca va fi, ma voi duce la o echipa la care sa ma bat pentru campionat. Nu ar fi un pas inapoi daca as avea posibilitatea sa lupt pentru campionat", a declarat Marius Sumudica la ProX.

In acest moment, la cum arata Liga 1, doar Steaua, CFR Cluj si Craiova pot emite pretentii serioase la titlu. Intrebat direct daca va veni la Steaua, Sumudica a raspuns amuzant: "Urmatoarea intrebare..."