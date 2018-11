Sumudica, DEZLANTUIT la adresa lui Rednic: "L-am batut peste tot! Pe vremea aia nu se apucase de impresariat!"

Sumudica si Rednic au pornit un razboi al declaratiilor!

Duelul de la distanta dintre Marius Sumudica si Mircea Rednic continua! Antrenorul celor de la Al Shabab i-a raspuns imediat lui Rednic dupa ce antrenorul lui Dinamo a vorbit in conferinta de presa de astazi despre Sumudica.

”Imi pare rau ca nu ne-am intalnit in Arabia Saudita in etapa a 8-a. Aveam si eu o sansa sa-l bat. Mircica, te-am batut de prea multe ori. Ce Cerniauskas? Tot Bratu facea pregatirea la Al Faisaly de jucau prost cat a stat el, apoi dupa ce a plecat a inceput sa joace? Tot Cerniauskas sau Bratu sunt de vina ca nu facuse bine pregatirea si n-a rezistat in Arabia Saudita.

Mai nou, s-a spus si s-a scris ca are oferte de la Al Nasr din Emirate. Pai dupa ce te da Al Faisaly afara nu te poate vrea decat Al Nasr din Kuweit unde e salariul mai mic decat in Liga 1.

Daca era antrenor si-l acuza acum pe Cerniauskas, de ce nu a simtit atunci si l-a schimbat. Bine, pe vremea aia poate nu se apucase de impresariat, acum vad ca a imbratisat si meseria asta” a spus Sumudica pentru Gazeta.

Ce declarase Rednic



"Daca nu erau Mircica si Dinamo, Sumi nu lua niciodata campionatul, ramanea cu pantalonii in vine si se inchina pe jos. Sa-i multumeasca lui Cerniauskas. La fiecare meci cu Astra, Cerniauskas avea mereu dureri de cap si de spate. N-am ce sa-i mai transmit” a declarat Rednic in conferinta de presa a lui Dinamo de astazi.