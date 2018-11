Sumudica, dorit din nou de turci! Romanul, varianta pentru echipa care a cucerit Cupa si Supercupa anul trecut

Marius Sumudica a revenit pe radarul unei formatii din Turcia. Plecat de la Kayserispor la inceputul anului, romanul a devenit o varianta pentru castigatoarea Cupei si a Supercupei din 2017.

Konyaspor si-a cautat un nou antrenor, iar Marius Sumudica a fost una dintre cele doua variante ale conducatorilor formatiei care in 2017 a cucerit Cupa si Supercupa Turciei, in tricoul careia evolueaza in acest moment si fostul stelist Wilfried Moke.

Marius Sumudica le-a lasat o impresie buna turcilor dupa perioada petrecuta la Kayserispor, iar baskanii de la Konya, oras aflat in centrul Turciei, s-au gandit la Sumudica, consierand ca fostul campion al Romaniei ii poate ajuta sa urce pe locurile de Europa. Konya este in acest moment pe locul 9 al clasamentului, la 4 puncte de Yeni Malatyaspor, ocupanta locului 4, care duce in UEL.

In cele din urma, conducatorii formatiei turce au apelat la Aykut Kocaman, fost mare fotbalist al lui Fenerbahce, un nume urias la Istanbul, care a mai pregatit echipa intre 2005-2006 si 2014-2017.

Sumudica o antreneaza din iunie pe Al Shabab, din Arabia Saudita.