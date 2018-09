"O sa intram BETI pe teren". De fericire ca s-au calificat in saisprezecimile Cupei si vor juca impotriva unei echipe mari, niste amatori au facut o promisiune nebuna

"Traiasca fotbalul de la sat", spun jucatorii de la Kuklen, care au facut o promisiune nebuna dupa ce s-au calificat in saisprezecimile Cupei Bulgariei!

Dupa ce au aflat ca vor juca impotriva celor de la Levski Sofia, jucatorii lui Athletic Kuklen au anuntat ca vor intra beti pe teren!

BRILLIANT! The players of amateur Bulgarian team Athletic Kuklen have made a promise to play DRUNK in their upcoming ???????? Cup round-of-32 clash with top-tier Levski Sofia, posting on Facebook: 'Long live village football! We will all drink our asses off ahead of the Levski game!' pic.twitter.com/8qyhrbnVg6