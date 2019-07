O echipa din Europa, suspendata 10 ani din competitiile UEFA pentru blaturi! ULTIMA ORA: TAS a confirmat decizia

TAS a decis sa suspende o echipa pentru urmatorii 10 ani din competitiile europene.

Clubul albanez de fotbal Skenderbeu a pierdut apelul formulat la Tribunalul de arbitraj sportiv (TAS) impotriva deciziei UEFA de a-l suspenda zece ani din competitiile europene ca urmare a implicarii in trucarea rezultatelor unor partide.

"Pe baza dovezilor disponibile, Comisia TAS a ajuns la concluzia ca gruparea este responsabila de implicarea in aranjarea unor meciuri", a anuntat Tribunalul de Arbitraj pentru Sport.

Suspectata ca a trucat 53 de meciuri din 2010, multipla campioana nationala la fotbal a Albaniei, Skenderbeu, a fost suspendata in 2018 de UEFA timp de zece ani din orice competitie europeana, aceasta fiind cea mai dura pedeapsa impusa vreodata de UEFA. De asemenea, clubul a fost amendat cu suma de 1 milion de euro.

Investigatiile derulate de reprezentantii UEFA au scos in evidenta faptul ca formatia a fost implicata in astfel de aranjamente atat in competitiile europene la care a participat, dar si in campionatul intern.

Conducerea UEFA informa chiar ca responsabilii sai care au verificat cazul ar fi primit amenintari cu moartea pentru a stopa investigatiile.