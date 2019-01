Razvan Marin, transfer URIAS! Au inceput negocierile pentru cel mai scump jucator roman! OFERTA de ultima ora!

Razvan Marin poate schimba echipa la inceput de an.

La doi ani de la transferul la Standard Liege, Razvan Marin poate fi protagonistul unui transfer si mai spectaculos. Mijlocasul roman a impresionat in Belgia, iar cota lui a explodat: e estimat la 7 milioane de euro pe transfermarkt.de, cel mai valoros jucator roman, la egalitate cu Andrei Radu de la Genoa.

Razvan Marin e urmarit atent de AS Roma, care a mai incercat sa-l ia in trecut, inclusiv in vara, cand Marin a ales sa semneze prelungirea cu Standard pana in 2023. Insa italienii nu mai au rabdare si sunt gata sa puna pe masa o suma impresionanta pentru Standard.

Potrivit Gazzetta dello Sport, directorul sportiv al Romei, Monchi, l-a trecut pe Razvan Marin prioritate principala pentru echipa din Capitala Italiei si lucreaza la un transfer chiar in aceasta perioada.

Norvegianul Sander Berge de la Genk este cealalta tinta importanta pentru AS Roma in aceasta pauza de iarna, scrie sursa citata. Ambii sunt jucatori tineri ce pot creste sub comanda lui Di Francesco in Serie A. Monchi e recunoscut pentru ochiul sau format pentru tineri jucatori talentati, ce sunt vanduti apoi pe sume imense la marile cluburi europene.



7 milioane de euro e cota lui Razvan Marin in acest moment.