ULTIMA ORA | Soc: o echipa de traditie din Europa, cu 13 titluri in palmares, EXCLUSA DIN CAMPIONAT!

Liga Profesionista din Polonia a exclus-o pe Wisla Cracovia din campionat.

Wisla Cracovia, echipa cu 13 titluri ale Poloniei in palmares, antrenata in trecut si de Dan Petrescu, a fost exclusa din campionat! Liga Profesionita a luat decizia ca urmare a unei tranzactii "dubioase".

Presa poloneza scrie ca Wisla, care avea probleme financiare, a fost vanduta fictiv de fostii patroni unei alte companii pe 28 decembrie, pentru ca aceasta din urma sa poata achita 3 milioane de euro pentru plata restantelor.

Problema este ca noua companie care a primit pachetul majoritar de actiuni nu are niciun ban in cont, iar presa poloneza scrie ca situatia s-a complicat extrem de mult.

Cum patronatul clubului ramane o enigma, Liga a decis sa ia masuri!

In acest moment, Wisla are la dispozitie 3 etape pentru a-si rezolva situatia. Regulamentul Ligii din Polonia prevede ca neprezentarea la mai mult de trei meciuri rezulta in retrogradarea in liga a treia.

10.000.000 euro este datoria Wislei in acest moment.