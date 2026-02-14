Gruparea de la Dunăre a traversat momente de tensiune maximă în ultima săptămână și jumătate, după ce Tribunalul Galați admisese inițial cererea de intrare în insolvență pentru o datorie de 11.250 de euro către fostul atacant Stiven Plaza. Oficialii au făcut apel imediat, iar vineri seară au primit verdictul favorabil care deblochează situația administrativă și sportivă.

Dacă apelul nu ar fi avut succes, moldovenii ar fi riscat să rateze obținerea licenței pentru sezonul viitor de Superliga, termenul limită pentru dosare fiind 15 aprilie și ar fi fost prea din scurt pentru a putea aproba un plan de reorganizare.

„Activitatea continuă fără probleme”

Imediat după decizia instanței, Oțelul a publicat un comunicat amplu în care a explicat situația și a promis transparență totală față de fani în perioada următoare.

„SC Oțelul Galați informează suporterii, partenerii și opinia publică faptul că problemele juridice, create ca urmare a unei cereri de insolvență formulate împotriva clubului, au fost gestionate cu succes.

Astfel, în acest moment, activitatea clubului se desfășoară normal, fără a fi afectată de decizia inițială a Tribunalului Galați, care a fost suspendată, cu efect imediat. De asemenea, procesul de licențiere nu este influențat, iar activitatea sportivă și administrativă continuă fără probleme.

Totodată, ne dorim ca, începând din această perioadă, comunicarea cu suporterii noștri să fie tot mai deschisă și mai transparentă. În perioada următoare vom prezenta public situația economică a clubului, precum și contextul financiar și administrativ în care a început actualul sezon competițional, pentru a oferi o imagine clară și completă asupra realității clubului.

SC Oțelul Galați își menține angajamentul față de suporteri, parteneri și comunitate și va continua să comunice responsabil și transparent orice evoluție relevantă”, se arată în comunicatul clubului gălățean.

Conducerea clubului a precizat încă de pe 12 februarie că datoria care a declanșat acest proces, în valoare de aproximativ 57.300 de lei, fusese deja achitată integral.