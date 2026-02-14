Încă o absență de marcă la Craiova - FCSB: "Nu va participa"

Încă o absență de marcă la Craiova - FCSB: "Nu va participa" Superliga
Universitatea Craiova și FCSB se vor înfrunta duminică, de la ora 20:00, în runda cu numărul 27 din Superliga.

Sorin CartuFCSBUniversitatea Craiovasteven nsimbastefan baiaramflorin tanaseAnzor Mekvabishvili
Pentru Universitatea Craiova și FCSB va fi al doilea duel în decurs de trei zile. Joi seară, tot în Bănie, cele două au remizat în Cupa României, 2-2, rezultat în urma căruia oltenii s-au calificat în sferturi, iar bucureștenii au fost eliminați.

FCSB, fără Tănase. Craiova, fără Baiaram, Nsimba, iar Anzor e incert

La partida de joi, FCSB l-a pierdut pe Florin Tănase, care a suferit o accidentare musculară și va nu putea juca duminică. Universitatea Craiova acuză și ea probleme de lot: pe lângă Ștefan Baiaram, suspendat pentru acest duel, Filipe Coelho nu se va putea baza pe Steven Nsimba, în continuare accidentat, în timp ce Anzor Mekvabishvili este incert, anunță Sorin Cârțu.

"Tănase e un jucător determinant pentru ei, cel mai în formă de la FCSB. Tot timpul a fost cel care a luat jocul pe cont propriu. Nu sunt ipocrit, e un avantaj pentru noi că nu joacă Tănase, dar și Baiaram e un fotbalist important la noi. Totuși, a jucat Etim în Cupă și am găsit soluții.

Nsimba nu va participa nici la meciul de duminică. La Anzor trebuie să vedem, poate să fie și o contractură musculară. E uzură multă de la atâtea jocuri", a spus Sorin Cârțu, președintele de onoare al oltenilor, la Prima Sport.

Filipe Coelho, gest special pentru jucători înainte de Craiova - FCSB

La conferința de presă premergătoare, Filipe Coelho, antrenorul principal al oltenilor, a dezvăluit că le-a dat liber fotbaliștilor după antrenamentul de dimineață, ca să sărbătorească Ziua Îndrăgostiților. 

”Să fiu sincer, nu am vorbit cu băieții legat de Valentine’s Day. După antrenamentul de dimineață, ei au putut merge acasă și își pot petrece după masa cu familiile lor. 

Asta e foarte important pentru mine, să fie fericiți și în viața personală, nu doar prin prisma fotbalului”, a spus Coelho.

