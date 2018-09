Jay-Z ameninta suprematia superimpresarilor Jorge Mendes si Mino Raiola! Cantaretul a pus mana pe Lukaku si are contracte cu alti sportivi tari

A strans sute de milioane de dolari din muzica, iar acum isi investeste banii in lumea sportului.

Jay-Z a intrat in impresariat. Roc Nation se numeste firma de condusa de acesta si are sub contract doi super fotbalisti. Jerome Boateng de la Bayern si Romelu Lukaku de la United i s-au alaturat lui Jay-Z.

Cunoscutul rapper a creat agentia in urma cu 5 ani, iar acum lucrurile incep sa dea roade. Cei de la Forbes au clasat compania pe locul 33 in topul celor mai puternice agentii de impresariat sportiv.

96 de sportivi se afla sub contract cu Roc Nations. Firma lui Jay-z are in portofoliu si jucatori de baseball, baschet, dar si boxeri si jucatori din NFL.

De mentionat este faptul ca Lulaku era impresariat de Raiola pana in luna martie, dar a trecut in echipa lui Jay-Z, in timp ce Boateng este impresariat de Roc Nations din 2014.