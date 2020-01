Motivul INCREDIBIL pentru care Mino Raiola REFUZA sa primeasca mesaje vocale! Explicatiile halucinante ale impresarului

Mino Raiola este unul dintre cei mai influenti impresari ai fotbalului mondial.

Raiola reprezinta nume importante din fotbal precum Paul Pogba, Matthijs De Ligt sau Zlatan Ibrahimovic. Impresarul este recunoscut pentru comisioanele uriase pe care le percepe in schimbul semnaturilor jucatorilor pe care ii reprezinta.

The Times dezvaluie ca Mino Raiola nu accepta sa primeasca mesaje vocale, iar motivul este unul uluitor: vrea sa controleze in totalitate termenii negocierilor. De aceea, daca incerci sa il suni, impresarul are inregistrat urmatorul mesaj vocal: "Sunt Mino. Nu este posibil sa imi lasi un mesaj vocal. Trimite-mi un mesaj".

Cei de la Manchester United au incercat sa ascunda perioada grea prin care au trecut in negocierile cu impresarul, mai ales pentru faptul ca agentul lui Pogba nu accepta mesajele vocale.