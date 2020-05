Messi si Ronaldo raman fara PREMII anul asta! Gala 'The Best', anulata de FIFA din cauza pandemiei. Ce se intampla cu Balonul de Aur

Fotbalistii ar putea ramane fara premii individuale in acest an din cauza pandemiei.

FIFA a decis sa suspende gala "The Best", programata in septembrie in Milan, din cauza crizei provocate de coronavirus. Astfel, Leo Messi si Cristiano Ronaldo, cei care si-au adjudecat majoritatea trofeelor in ultimul deceniu, raman fara un trofeu important in palmares.

Gianni Infantino a decis inca de la inceputul pandemiei ca deciziile luate la Zurich de forul international trebuie sa se coordoneze cu forul comun si sa respecte ceea ce se intampla in lume. De aceea, singura competitie care nu a fost suspendata inca si care depinde direct de FIFA este Campionatul Mondial al cluburilor din Abu Dhabi, care va avea loc in decembrie.

Logica a fost cea care a predominat, iar oficialii FIFA au renuntat la gala care recunoaste cei mai buni jucatori si antrenori din lume.

Inca nu s-a decis ce se va intampla cu restul premiilor individuale. Fotbalistii care joaca in campionate care au fost suspendate definitiv nu mai au sanse la Gheata de Aur, iar in ceea ce priveste Balonul de Aur, revista France Football nu a luat o decizie in ceea ce priveste decernarea trofeului.

