Viitorul e AICI: Mbappe, singurul rival pentru Messi in cursa pentru Gheata de Aur! Recordul reusit de tanarul francez

La 20 de ani, Mbappe a reusit sa tina ritmul cu Messi.

Fotbalul european poate avea in 2019 un alt jucator in afara de Messi si Ronaldo in fruntea marcatorilor. Dintre cei doi titani care au dominat fotbalul european in ultimul deceniu, doar Messi a rezistat in top si conduce si in acest sezon in intrecerea golgheterilor din Europa.

Pe urmele lui Messi este doar Mbappe, tanarul campion mondial al lui PSG care a atins pragul celor 30 de goluri in acest sezon, cu hattrickul reusit in derby-ul cu AS Monaco si a devenit cel mai tanar jucator din istoria Ligue 1 cu 30 de goluri intr-un sezon. Messi are 3 goluri in fata lui PSG, care e deja campioana si mai are 6 meciuri fara miza de disputat.

In urma lui Messi si Mbappe este la mare distanta cel mai bun marcator din Italia, care nu este Cristiano Ronaldo, ci Fabio Quagliarella de la Sampdoria, 22 de goluri la 35 de ani in acest sezon. Karim Benzema a ramas cel mai bun marcator de la Real Madrid in absenta lui Ronaldo, 21 de reusite pana acum.



CLASAMENT GHEATA DE AUR 2019



Messi: 33 goluri (66 puncte)

Mbappé: 30 goluri (60 puncte)

Quagliarella: 22 goluri (44 puncte)

Benzema: 21 goluri (42 puncte)

Piatek: 21 goluri (42 puncte)

Lewandowski: 21 goluri (42 puncte)

Luis Suárez: 20 goluri (40 puncte)

Zapata: 20 goluri (40 puncte)

Cristiano Ronaldo: 19 goluri (38 puncte)

Salah: 19 goluri (38 puncte)

Agüero: 19 goluri (38 puncte)