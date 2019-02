Messi este pe primul loc, de 2 ori peste Cristiano Ronaldo! TOP 10 cei mai bine platiti fotbalisti in acest moment! Suma incredibila castigata de Messi in fiecare ora

Barcelona are 3 jucatori in top.

Francezii de la L'Equipe au anuntat noul clasament al celor mai bine platiti jucatori jucatori din Europa iar Leo Messi este lider detasat - starul argentinian castiga nu mai putin de 8.3 milioane de euro (aprox 7.3 milioane de lire) pe luna, salariu brut! Astfel, Messi primeste aproximativ 1.000 de euro in fiecare ora!

Liderul din Spania ofera cele mai mari salarii din fotbal in acest moment si mai are 2 jucatori in top - Luis Suarez si Phillippe Coutinho. Pe locul 2 in top, la aproape jumatate fata de Leo Messi, este Cristiano Ronaldo! Portughezul primeste 4.7 milioane de euro lunar (aproximativ 4.1 milioane de lire) de la Juventus, echipa care l-a adus in vara de la Real Madrid.

Iata topul celor mai bine platiti fotbalisti din lume (salariul brut lunar):

1. Lionel Messi – £7.3 milioane

2. Cristiano Ronaldo – £4.1 milioane

3. Antoine Griezmann – £2.9 milioane

4. Neymar – £2.7 milioane

5. Luis Suarez – £2.5 milioane

6. Gareth Bale – £2.2 milioane

7. Philippe Coutinho – £2 milioane

8. Alexis Sanchez – £2 milioane

9. Kylian Mbappe – £1.5 milioane

10. Mesut Ozil – £1.4 milioane