Marius Sumudica se sacrifica pentru echipa! Turcii ii scad salariul romanului, dar nu si staff-ului sau 

Criza economica provocata de pandemia de coronavirus a afectat cluburile din toata lumea, iar Gaziantep s-ar putea afla in situatia in care sa fie nevoita sa scada salariile.

Marius Sumudica, antrenorul lui Gaziantep a declarat ca desi inca nu s-au scazut salariile, ar fi de acord sa primeasca o suma mai mica de bani, alaturi de jucatori.

"Nu sunt discutii in momentul acesta cu jucatorii. Avem de luat trei salarii: martie, aprilie, mai. Exista discutii cu jucatorii pentru diminuarea salariilor pe cele trei luni.

Probabil si la mine va fi micsorat, pentru ca salariul meu difera de cel al staff-ului. I-am scos din ecuatie pe cei din staff-ul meu.

Eu, ca antrenor principal, avand o remuneratie mai mare, in momentul in care jucatorii vor accepta si li se vor scadea salariile, voi fi in aceeasi barca cu ei si voi accepta ca salariul meu sa fie diminuat cu procentele pe care le vor dori si jucatorii", a declarat Marius Sumudica pentru Telekom Sport.