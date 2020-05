"Ma ridica astia cu izoleta daca fac gripa!" :)) Marius Sumudica, dezvaluiri SPUMOASE din carantina: "Daca ne anunta asta, ma arunc de la etajul 10!"

Marius Sumudica s-a intors in Turcia cu un avion privat, alaturi de staff-ul sau, iar acum trebuie sa stea in carantina 14 zile.

Antrenorul lui Gaziantep asteapta cu nerabdare sa treaca perioada de carantina pentru a se putea intoarce alaturi de jucatorii sai, la antrenamente.

"E greu. E a 11-a zi de carantina. Mai am trei zile. Sunt la ultimul etaj intr-un camin studentesc si azi au fost 36 de grade. Nu am aer conditionat...ce aer conditionat? Cu prosopul, ca la box. Imi e frica cu aerul conditionat, ca poate fac vreo gripa de ma ridica astia cu izoleta.

Daca ma anunta in a 14-a zi ca nu se mai joaca, ma arunc de la etajul 10. Nu am grilaj aici, ma urc pe calorifer. Sper totusi sa ma opresc pe la primele etaje, in copaci", a declarat Marius Sumudica la Digi Sport.